Perché questi “tipi”, questi “fenotipi”, si sentono davvero più intelligenti degli altri e pensano davvero che l’intelligenza sia un dono da esibire e del quale vantarsi e invece dovrebbe leggere a frustrate Emile Cioran per comprendere che l’intelligenza è una dannazione inenarrabile, o David Foster Wallace, impiccato sul patio di casa sua, o il Franzen di “Come stare soli” per capire che pascersi con gli amichetti (w Fulvio Abbate) di una inutile e dannosa superbia è tutto fuorché intelligenza. Questo nazismo della vanità fa addirittura impallidire ogni richiamo etnico, o purezza alimentare, o qualsivoglia minchiatona della nostra Destra al potere, che di fronte a questo darwinismo sociale dei “nonradical parvenu” (non usate “radical chic” per queste persone, è SBAGLIATO!) sembra acqua di rose e innocuo folklore campanilisto e un po’ ingenuo ma non CATTIVO.