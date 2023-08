A segnare simbolicamente un ultimo gesto di sensibile decoro prima dell’insediamento barbarico dei nuovi arrivati un numero speciale della rivista “Bianco e nero” opportunamente, amichevolmente consacrato a Nanni Moretti, che, non meno nero su bianco, si è molto speso su Instagram in difesa del personale in uscita, sue le parole di sdegno tuonante che qui riportiamo per storiografica completezza: “La violenza e la rozzezza con cui il governo ha fatto fuori la dirigenza del Centro Sperimentale di Cinematografia. Del resto, questa è la destra italiana, questo il suo ceto politico e giornalistico”. In copertina, figura va da sè il volto sorridente sempre di Moretti che avanza nel magnificat finale di “Il sol dell’avvenire”, marciano tutti verso il sogno di un comunismo circoscrizionale del Primo Municipio, via dei Fori Imperiali, amichetti e amichette già antologizzati nelle sue pellicole, il Colosseo a far da sfondo.

Tornando all’iniziale storia patria littoria, sappiate che il CSC apparve al mondo delle opere pubbliche di regime come dono di Benito Mussolini al figlio Vittorio, futuro comandante d’aeronautica, questi, invece di dilettarsi con “Meccano”, plastici ferroviari “Lima” r “Rivarossi”, o con la giostrina dell’allora “Zoo” di Villa Borghese, che anni dopo ancora dimorava struggente con i suoi cavallucci di legno d’anteguerra, pare volesse bovaristicamente “fare il cinema”, proprio Vittorio Mussolini che in un cinegiornale “Luce” appare al fianco di Hitler ad accogliere a Rastenburg papà Benito appena liberato dal maggiore delle SS Otto Skorzeny dall’Hotel “Campo Imperatore”, alture del Gran Sasso.Tali considerazioni, sebbene in verità possano sembrare schiuma narrativa secondaria, servono a immaginare sia il prossimo destino, appunto, del Centro Sperimentale di Cinematografia che si accompagna al tema delle sovvenzioni erogate un tempo alla “bella gente” cinematografara “di sinistra”, quanto l'imminente realizzazione del primo doveroso kolossal segnato dall’estetica lollobrigidiana, non proprio omaggio alla compianta “Bersagliera”, semmai al cognato di Giorgia, parente comunque prossimo della citata Gina.