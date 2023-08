Diego Abatantuono: 800 km di Statale da Milano a Vieste (in due giorni), che viaggi “eccezziunali”!

Per arrivare? “Non facevamo l’autostrada, perché non c’era, poi perché comunque bisognava risparmiare...”. Tutto in Statale, appunto: “Se me vegn sogn, se fermum, se mi viene sonno ci fermiamo”, assicurava il padre.

E mica tutta una tirata: “C'erano le tappe, ci fermavano nelle famose osterie dei camionisti, ma alle cinque del mattino non c’era niente da mangiare... Ci mettevamo quasi due giorni, la logica era arrivare di giorno per montare la tenda con la luce...”. Viaggi affascinanti ma semplici, un po' diversi da quelli di lavoro. “Sono stato in Marocco tante volte, un posto che mi ha stregato... in quel caso entriamo in altro meccanismo, conosci le persone in altro modo...”.