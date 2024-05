Il true crime ha rotto il caz*o? Da "Bodkin" a "Based on a true story", ecco come la morte è diventata intrattenimento e perché è un problema

In Bodkin viene messo in evidenza proprio il contrasto tra la giornalista che cerca la verità e i due colleghi podcaster, che invece vogliono solo creare un prodotto da ascoltare in macchina. Siamo in Irlanda: i tre indagano su un vecchio caso di sparizioni nella sperduta cittadina di Bodkin, ma se la giornalista punta a risolvere il caso, gli altri solo a raccontare una storia. Questa differenza di approccio percorre l'intera serie: “A me servono diversivi, piste false, creare suspense: le cose che alla gente interessano davvero”, sbotta a un certo punto uno dei podcaster. Più virato sui toni della commedia, Based on a true story; del resto qui la protagonista è Kaley Cuoco, l'ex Penny di The Big Bang Theory. In questa serie però, la critica al true crime è incentrata sul suo pubblico: Ava, il personaggio interpretato dalla Cuoco, è un'accanita ascoltatrice di podcast. Al punto da convincersi di poter scoprire l'identità di un serial killer che si aggira in città: la sua missione diventa trovare quel nome, basandosi su indizi e ragionamenti che ha ascoltato tante volte nei suoi amati podcast. Senza più distinguere la realtà dal true crime, Ava sgrana gli occhi, si cala nel ruolo di investigatrice e crea il suo podcast. Titolo della puntata, non senza ironia: La vera forma d'arte americana. Soldi, sesso, sangue: secondo il giornalista tedesco Alex Spiegel le tre “s” erano i fondamenti della carta stampata. Vale anche per il true crime, ma sarebbe bello se a fine puntata venisse inserito un disclaimer: “La laurea in criminologia non si prende ascoltando gente che vi parla di crimini mentre correte o siete seduti sulla tazza del cesso”.