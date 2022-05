L’Italia Mundial di Buffa, una grappa, i ricordi, la magia

Appunto. Bearzot va a vedere la Primavera della Juve. Chiama a sé un attaccante, è più grande degli altri, è squalificato per calcio scommesse, la giustizia italiana l’ha assolto, quella sportiva ancora no, e con la prima squadra non ci può ancora giocare, è Paolo Rossi. Fuori forma, rientrerà solo nel marzo dell’82. Eppure in quel febbraio dell’81 Bearzot già gli dice: Paolo, tu sarai il mio attaccante ai Mondiali. Il capocannoniere del campionato italiano Roberto Pruzzo a casa e lui convocato. La magia mica arriva. Te la crei. Dietro, spesso, c’è qualche trucco. Si chiama perseveranza. Si chiama rischio. Nelle prime tre partite del Mundial Rossi è un dramma. Rossi non segna. Corre poco. Non tocca palla. L’Italia passa il turno per culo. Poi succede qualcosa.

Le pareti dell’auditorium sono dei muri pieni di bottiglie illuminate. Sulle bottiglie la scritta “Solo per Gian”. Gian era il fratello di Chicco Berta, scomparso troppo presto. La prima grappa dopo la sua morte è lì. Solo per Gian. Ai ricordi vanno concessi tempo, ritualità, bisogna dar loro un sapore di sacro, come se fosse la vittoria di un Mundial, che se l’hai visto sei fortunato ma che se non l’hai visto è come se fossi stato comunque lì. Grazie ai ricordi, e a chi te li fa bere. O te li racconta.