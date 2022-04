Raiola come Gresini: dati per morti prima del tempo per un pugno di click in più

“Di sicuro c’è solo che è morto”. In questo caso, nemmeno quello. Nel 1950 nel fu settimanale L’europeo, il giornalista e storico inviato Tommaso Besozzi costruiva uno dei lead più epocali della scrittura contemporanea. Ai tempi, il reporter confermava la morte del criminale Giuliano in Sicilia, ma sul mandante e il movente dell’omicidio c’era molta confusione. Così, diede l’unica informazione che sapeva. Sembrerebbe semplice, no? No, non è vero, anzi è troppo complicato. Per cui, piuttosto che sembrare demodé, si preferisce pestare il merdone.

Lo sanno bene tutti i giornali d’Italia: dalle testate mainstream come La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Messaggero, Il Post e Repubblica (quindi di ogni genere e editore) alle televisioni (vedi la 7) e le riviste indipendenti (sportive e non), che su Instagram hanno anche loro belato dietro alla morte di Mino Raiola. Che, purtroppo, è scomparso oggi a 54 anni.

Ma oggi, non giovedì all’ora di pranzo come tutti (da sottolineare: tutti) avevano scritto. Non vi pare un deja vù?