La scrittrice Maria Beatrice Alonzi: “La cancel culture? Terribile. Il senso di colpa è il guinzaglio più potente del mondo”. E sulla generazione senza futuro…

Andare dallo psicologo è ancora un tabù? Pare che la salute mentale sia una “salute” di serie B.

Disgraziatamente vero. Vi è anche un pericolosissimo doppio standard, una dicotomia. La salute mentale è percepita solo come “malattia”, non come “salute”. Guardiamo a coloro che contattano uno psicoterapeuta o uno psichiatra come viziati, come stupidi, come deboli. Contemporaneamente giudichiamo chi è in cura come pazzo o come malato. In alcun modo riusciamo a percepire chi chiede il consulto di uno specialista, così come faremmo per qualunque altra difficoltà o disturbo somatico. Diresti mai a qualcuno con una gamba lacerata “Ma dai, aspetta, magari è stress”? Non credo.

Parli di come sia soprattutto la generazione Z a prendere consapevolezza del trauma generazionale. Come mai credi che questo non sia avvenuto prima?

La Gen Z (nati dal 1997 al 2012) è cresciuta in un tempo unico di rapida evoluzione tecnologica e di maggiore consapevolezza sociale e culturale. La loro considerazione del trauma intergenerazionale parte dal cercare un motivo per ciò che percepiscono come ingiusto e doloroso, in primis per loro stessi e poi per ciò che capita ai loro coetanei. Hanno un maggiore accesso all’informazione: con l'ascesa di internet e dei social media, la Gen Z si relaziona con una quantità di nozioni senza precedenti, comprese risorse e discussioni sulla salute mentale. Trovano, imparano ma, soprattutto, e questo non ha prezzo: condividono le loro esperienze, ricevendo sostegno nelle comunità online, scoprendo di non essere soli o “strani”. Comprendono l’importanza della salute mentale, combattono per diminuirne lo stigma. Sviluppano maggiore attenzione alle questioni di giustizia sociale, si domandano se e come i pregiudizi e le reazioni difensive che hanno caratterizzato intere generazioni possano trasmettersi, anche in relazione a razzismo, sessismo, abilismo, grassofobia, omofobia e ogni tipo di discriminazione in generale. La ricerca sul trauma intergenerazionale, inclusi i suoi effetti e il modo in cui può essere trasmesso, è relativamente recente. Le generazioni precedenti, invero, non hanno avuto accesso a queste informazioni, e non hanno sviluppato questa curiosità.

Il tema dei giovani adulti sta prendendo sempre più spazio nella nostra società, questo è anche evidente dal tuo ampissimo pubblico, che ti segui ai TED, sui social, e in libreria. Ti ritrovi in questo grande gruppo che vuole cambiare?

Come si fa a vivere – anche solo un giorno – in un mondo dove la distanza fra le persone viene dettata dal privilegio di essere nati nel “posto” giusto; dove la rappresentazione dei corpi non conformi è del tutto inesistente; dove la discussione sul riscaldamento globale e l’orrore specista che infliggiamo alla natura si riducono a chiacchiera; dove è ancora impossibile (e credetemi ci proviamo tutti i giorni) spiegare un concetto così semplice come la violenza di genere, e non provare con ogni fibra del proprio essere, ogni gesto del proprio operato, a cambiare le cose?

Questa è una generazione di luci e ombre. Cosa ne pensi dell’episodio degli youtuber TheBorderline? Trovi che dietro questi episodi di sfide estreme sul web ci sia anche una paura dell’anonimato?

Ogni singola generazione è una “generazione di luci e ombre”. Questa la stiamo osservando perché le camminiamo accanto, e quando si guardano le cose dall’interno, mentre accadono, si tende a perpetrare il cosiddetto bias della memoria: ricordiamo il passato in modo più positivo, dimenticando o minimizzando gli aspetti negativi, idealizzando le generazioni passate. Percepire le generazioni più giovani come più spericolate o corrotte di quelle passate è un fenomeno che esiste da molto tempo. Nel 1935 Horace McCoy scrive il romanzo “Non si uccidono così anche i cavalli”: dentro leggiamo di quella che oggi chiameremo “challenge” e che al tempo si chiamava “maratona di danza”. Identica nella struttura alle sfide che seguiamo (vere) su canali YouTube come quello di Mr. Beast, o che ci vengono raccontate (fiction) in serie tv come “Squid game”. Ma quelle challenge, le maratone di danza, durante la Grande Depressione negli Stati Uniti, erano un fenomeno reale. Iniziate come una forma di intrattenimento, divennero presto una forma di sfruttamento delle persone disperate che, per soldi, durante un periodo economicamente difficile, avrebbero fatto qualunque cosa. I partecipanti erano individui impoveriti che speravano di vincere premi in denaro. I concorrenti ballavano quasi continuamente, con brevi pause per riposare e mangiare, mentre il pubblico pagava per guardare. Queste maratone duravano giorni, settimane, mesi. Le condizioni erano gravi e le regole rigorose. Giovani in cerca di denaro e successo, si mettono a confronto in barba a salute fisica e mentale, davanti ad un pubblico pagante, e chi resta in piedi vince. Sounds familiar?