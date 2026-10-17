Ma davvero Manuela Arcuri si sposa col principe ultraottantenne? Una storia simile a “Elisa di Rivombrosa” in versione sorrentiniana diretta da Federico Moccia

Solo che c’è un piccolo dettaglio manzoniano: il matrimonio non s'ha da fare. La Toffanin era già pronta ad accaparrarsi l’esclusiva, peccato. Nessun fiore d’arancio per la coppia insolita. La sceneggiatura de “L'amore ai tempi del bon ton” recita: “Spero che si innamori di me”. A far partire l’indiscrezione ci ha pensato direttamente il principe in persona, attraverso l'ammissione candidamente disarmante. Tradotto dal linguaggio nobiliare al giornalismo d’assalto: il principe c'ha provato (o ci sta provando), ma la sposa ha già declinato l'invito. Nessun fidanzamento ufficiale e nessun sentimento condiviso a favor di camera. Soltanto un nobile ottuagenario che sogna il grande amore e un’attrice che nega risolutamente qualsiasi altare, almeno a breve termine. La distanza tra le fantasie dei gossippari e la cruda realtà è abissale. C'è un uomo che manifesta speranza e interesse, e c’è un'attrice che, evidentemente, preferisce mantenere il tutto nei binari dell'amicizia e degli impegni istituzionali.

Ma come sono finiti nello stesso scatto la Manuelona nazionale e il Principe Pallavicino? La vicenda inizia ben prima delle foto parigine. Da circa tre anni, la Arcuri collabora infatti con la Fondazione Pallavicino, la realtà creata dal principe per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della sua blasonata famiglia. Il feeling professionale tra i due si è alimentato tra serate benefiche, eventi culturali e comparsate in veste di testimonial: il tutto ha inevitabilmente generato occasioni di frequentazione private. Poi sono arrivati i tanto discussi trasferimenti in jet privato e il weekend da fiaba nella capitale francese, con tanto di tavolini del Ritz e le passeggiate rilassate a Montecarlo. Foto suggestive, certo, ma sufficienti solo a riempire le colonne di cronaca rosa dei giornali, anche se a noi piace sognare che questa decadenza pop con annesso estetismo decadente sia, in qualche modo, parte di una realtà se non imminente, futura. Ovviamente non troppo, perché il principe c’ha pure i suoi 82 anni (sior Principe, tocchi ferro).