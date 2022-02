La sensazione di appagamento e di benessere nell’allattamento, per la madre, e il piacere della suzione e dell’accudimento per il bambino, sono inoltre entrambi correlati al rilascio di oppioidi endogeni e nel caso delle madri assassine potremmo ragionevolmente chiederci se il comportamento criminale sia influenzato proprio da uno scarso rilascio di ossitocina o da un’insufficienza di oppioidi endogeni da trasmettere al neonato, ma ognuna di queste condizioni sarebbe a sua volta influenzata da fattori ereditari; non va infatti negata l’importanza dell’ambiente (inteso come contesto sociale) nella formazione di un sano legame di attaccamento. Proseguendo su questa direttrice va sottolineato come non raramente alcune madri patologiche siano state esse stesse vittime di abbandono o abuso nei primi anni; se però, unitamente a questo fattore, sono anche presenti delle assenze o delle anomalie nella produzione e nel rilascio di ormoni e neurotrasmettitori come serotonina e dopamina, è più probabile che si verifichino delle problematiche nella strutturazione del suddetto legame di attaccamento.

In alcune tipologie di infanticidio le madri sono giovani, non sposate, scarsamente istruite, non hanno pregressi di comportamenti criminali e non cercano l’aborto, ma non accettano o non “riconoscono” la loro gravidanza. Queste donne sono apparentemente motivate, in maniera prominente, da una sensazione di terrore riguardante la vergogna e il senso di colpa che accompagna la gravidanza di figli al difuori del matrimonio, ma differentemente da quanto accade nelle situazioni in cui la decisione volge verso l’aborto, in questi casi intervengono meccanismi di difesa potenti che includono diniego e dissociazione in relazione ai piani di cura e accudimento del figlio. Nei casi di “figlicidi accidentali” oppure in particolari circostanze di vero e proprio abuso dovuto all’incuria, invece, non si riscontra un chiaro impulso ad uccidere ma, al contrario, l’omicidio è visto come conseguenza di un atto impulsivo ascrivibile ad una perdita di controllo. C’è poi il fenomeno, particolarmente complesso, che vede il “figlicidio” in correlazione con la malattia mentale; in questi casi possono innescarsi deliri e allucinazioni tali da rendere, per le madri, giustificabili e addirittura inevitabili gli stessi omicidi; il riferimento è ovviamente ai casi di schizofrenia, psicosi maniaco depressiva e disturbi gravi della personalità.