Milly Carlucci non si accorge di quanto è trash Ballando con le stelle con i commenti di certi giudici? Come Selvaggia Lucarelli su Anna Lou Castoldi e Federica Pellegrini: ecco perché Ornella Muti risponde sempre "no grazie..."

Ci si dovrebbe concentrare sulla performance degli artisti in una gara di ballo e non sul look, sui capellli o sui parenti. Poi mi domando: ma come si permette un giudice, tra l’altro ex fidanzata del padre di Anna Lou, di parlare dei suoi genitori? Che brutta cosa, guys! Sono felicissima della scelta ponderata di mia madre, che ogni anno elegantemente e con grande classe risponde “no grazie” , almeno così non sono costretta a vedere una grande professionista come Federica Pellegrini punzecchiata dai commenti trash di certi giudici. Tutto questo viene fatto per alzare gli ascolti, lo sappiamo, ma a mio avviso è diventato tutto troppo trash e in qualche modo svaluta l’intero programma. Un vero peccato…