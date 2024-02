Il decalogo di Morgan contro la banalità delle canzoni di Sanremo di Petrella e Simonetta: “Dovrebbero parlare di botanica e kamasutra”. E poi le altre regole...

La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 è storia. Come sempre, il day after è quello dei commenti, delle valutazioni delle canzoni. Morgan non ha dubbi: pezzi banali, con argomenti omologati agli standard che Davide Petrella e Davide Simonetta, “i capi della canzone italiana”, hanno stabilito. Ed è per questo che, come un normale cittadino, Morgan lancia una petizione regolare su MOW: una richiesta di complessità, che mira a sviluppare quei temi che, pare, siano esclusi dai brani selezionati. Niente, a suo dire, deve rimanere fuori: dalla politica alla geografia, passando per la “biologia botanica” e il kamasutra. Una musica che può parlare di tutto, con le sue forme, “quarte eccedenti e settime maggiori” comprese.