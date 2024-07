Nella casa di Pasolini donata allo Stato andrà in vacanza Sangiuliano? Da “Le ceneri di Gramsci” alle cene con un cheeseburger del MacDonald’s… Ecco la “Dopostoria”

Nell’atrio, i proprietari storici dell’immobile, nel trentesimo anniversario della scomparsa del figlio dell'affittuario titolare, novembre del 2005, hanno fissato una targa destinata a ricordare che dal 1955 al 1959 Pier Paolo Pasolini ha lì abitato, seguono i versi “Com’era nuovo nel sole Monteverde Vecchio!” Se solo il condominio fosse però andato a cercare fra le “Ceneri”, sarebbero giunte altre parole, dove la strada ha invece il suo vero magnificat: “Ed ecco la mia casa, nella luce marina/ di via Fonteiana in cuore alla mattina”. Verrà poi il trasferimento a Monteverde Vecchio, tre traverse oltre: via Giacinto Carini 45, dirimpettaio dell’amico poeta Attilio Bertolucci. Sebbene abbia lasciato il quartiere nel 1961, per trasferirsi alle spalle della Chiesa di San Pietro e Paolo, mastodonte piacentiniano, Pasolini si manterrà fedele a uno sportello bancario: tra i “reperti” rinvenuti nel cruscotto della “Giulia GT” metallizzata la notte del suo assassinio all’Idroscalo di Ostia, accanto a una confezione di “Saridon”, un pacchetto di profilattici “777”, si mostrava, squinternato, anche un libretto d’assegni: Cassa di Risparmio, filiale 5 di Roma, dirimpetto proprio al suo civico di via Carini, la strada del bus “75”. Poi, chissà come, la scelta dell’Eur, chissà perché proprio all’Eur: via Eufrate 9. Nel nulla che dà le spalle alla chiesa di San Pietro e Paolo, la campagna a perdita d’occhio appena fuori dal rispettabile cancelletto. La stessa casa, anni fa, l ho trovata in vendita: il cartello dell’agenzia indicava una cifra superiore al milione di euro… Roma, via Eufrate 9, in un deserto dei Tartari, già burini, forse perfino etruschi prima che il luogo prendesse denominazione di EUR, luogo di fantasmi architettonici cari ai rapidograph del fascismo. Laggiù, in via Eufrate 9, Pasolini riceverà addirittura la visita di Pippo Baudo, che così la racconta: “Sarà stato il 1971, io mi sono meravigliato che lui avesse accettato di essere intervistato, prima aveva rinunciato all’incontro, dicendo: no, con la televisione non parlo. Appena ci siamo trovati, subito gli ho detto: maestro, grazie di farsi intervistare. E lui, di rimando: ma io non lo faccio per me, lo faccio perché lei piace molto a mia madre, e io ricordando mia madre ricordo lei, rispettando mia madre rispetto anche lei. In quel caso, il nazionalpopolare ha vinto per amore di mamma. Alla fine della registrazione però si è meravigliato perché l’intervista è venuta bene, e mi ha detto ancora: ma lei è bravo, mi ha fatto anche delle domande interessanti... Evidentemente, indubbiamente aveva un’impressione televisiva sbagliata di me, perché lui odiava la televisione e infatti poi, alla fine, ci siamo lasciati amichevolmente”.