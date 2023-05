Nevruz con l’Alieno ci dimostra che c’è vita oltre i talent

L'abbiamo lasciato alla finalissima di Una voce per San Marino col suo ultimo inedito, L'Alieno, in uscita ufficiale quest'oggi. È così che ritroviamo Nevruz, l'eccentrico ex concorrente (terzo classificato) di XFactor 2010, che da quel mondo, nonostante il padrino-giurato Elio si è presto discostato. Una strada in salita, lontana dalle logiche del mainstream, che non gli ha impedito di continuare a fare musica. Anzi, quest'ultimo assaggio musicale, che segue Tunnel di follia (pubblicato lo scorso dicembre) e capitolo conclusivo del viaggio de Il mio nome è nessuno (l’album), ne è la prova tangibile.