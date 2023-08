Forse qualcuno se la ricorderà per lo spot sulla Sardegna di un paio d’anni fa, nel ruolo da protagonista in Il Seme della Discordia al fianco di Martina Stella e Alessandro Gassmann, qualcun altro per il suo passato da ex letterina a Passaparola nel 1999. O ancora, per qualche piccola parte in fiction come Don Matteo e Orgoglio. Ma il punto più alto della carriera di Caterina Murino, classe '77, viene raggiunto nel 2006 con il ruolo di “Solange” nel ventunesimo capitolo della serie 007, il primo con Daniel Craig (definito dalla Murino “un gran bono”) nel ruolo dell'agente segreto dell'MI6 James Bond. L’ex modella da anni non abita più in Italia e si è trasferita a Parigi dove si è interfacciata con il cinema francese (compare tra gli attori principali in L'amour aux trousses del 2005).