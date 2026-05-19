Pellini: il nero sta bene su tutto ma soprattutto sul caffè. Tra pianoforte, cinque nuove miscele della linea Horeca e tutto quello che serve per essere leader nel settore (anche con un’azienda a conduzione familiare)

Voi portate avanti ovviamente una tradizione tutta italiana, quella legata all'espresso, e in particolare in questo periodo il caffè è diventato un'espressione, come dicevamo, dello stile di vita di una persona. Quali sono le idee più innovative che state iniziando a proporre alla vostra clientela, quali prodotti?

Stiamo lavorando a un completo rinnovamento dell'offerta horeca, un completo rinnovo delle miscele. Abbiamo sostituito le vecchie con cinque nuove miscele disegnate e studiate e ingegnerizzate in funzione di diversi tipi di estrazione; approcciamo il mercato con un'ottica diversa e cerchiamo di capire quella che è l'esigenza specifica del mercato o addirittura del singolo barista, proponendo non solo la miscela adatta ma anche le attrezzature idonee per i tipi di estrazione. In più, per andare ulteriormente incontro ai consumatori, stiamo lavorando su vari fronti e vorremmo lanciare una nuova miscela che contenga una parte di caffè speciaty insieme a robuste mischiate. La vera innovazione è costruire un blend che non è solo di specialty, ma che racchiuda più origini e identità. Dopodiché stiamo lavorando tanto anche sul tema mixology, portando Pellini all'interno di nuove bevande alcoliche o analcoliche con dei semi lavorati o dei prodotti finiti che amplieranno la gamma dei prodotti disponibili

Anche lavorare con la robusta è un’ottima intuizione, visto che, a livello di miti popolari, i caffè buoni sono invece solo quelli 100% arabica.

Esatto, noi non demonizziamo la robusta, nonostante i nostri prodotti più iconici siano a base arabica, perché il palato di tanti Paesi (e soprattutto quello italiano) è fatto anche di robusta. E poi noi riusciamo a lavorare delle robuste eccezionali che ci consentono di avere delle rese in tazza molto pulite, molto fini, e ci permettono di avere un tono molto deciso a livello di colorazione e di crema, dando al consumatore un espresso incredibile.