Perché Ariana Grande ha detto basta? Prendersela con i commenti al suo corpo è come guardare il dito che indica la luna

La macchina dello spettacolo funziona così: crea un’immagine e poi chiede all’artista di conviverci per sempre, oppure di evolverla in base ai trend e alle vendite. Il pubblico si abitua a una versione precisa di una persona e ogni cambiamento diventa un errore da correggere o una deviazione da spiegare. Basta un nuovo corpo e tutto viene letto come qualcosa che deve avere una giustificazione pubblica. Come se chi vive dentro quella macchina non avesse il diritto di cambiare o invecchiare, oppure di fermarsi, come ha scelto Ariana. L’industria ha bisogno proprio di quella vulnerabilità che poi punisce. Vuole artisti capaci di raccontarsi in modo da avvicinare il pubblico, ma in realtà non accetta che quelle stesse fragilità siano reali. La persona deve essere abbastanza umana da creare connessione, ma abbastanza perfetta da non disturbare nessuno. Tutto questo, alla lunga, può diventare insostenibile.

Ariana Grande non è neanche il "caso zero", ma sicuramente un caso emblematico, perché mostra il punto in cui questa esposizione continua può diventare un peso. Il corpo smette di essere semplicemente un corpo e diventa un campo di battaglia che fa l'interesse dell'industria. I commenti online sono la parte più rumorosa, ma non necessariamente la più profonda. Prima ancora del giudizio arriva una domanda più scomoda: quanto chiediamo agli artisti prima di accorgerci che anche loro, semplicemente, sono persone? L'esposizione mediatica vista dall'esterno sembra una figata, ma può essere vissuta con grande ansia, aspettative e livelli di performatività non sempre facili da reggere. Rimane comunque innegabile che quando una celebrità cambia peso o stile parta il tribunale dell’inquisizione. Tutti esperti di nutrizione e tutti autorizzati a dire la loro. Che poi, sinceramente, non lo trovate anche noioso? Chi se ne frega se una star è dimagrita o è ingrassata? Quale dovrebbe essere il valore di questa tipologia di discussione? Ma anche il non valore. Non è neanche gossip, è una perversione che ha molto a che fare con la nostra arroganza. E quanto è vuota e noiosa l’arroganza?

Molto probabilmente i commenti sul fisico sono stati solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Grande si sarebbe ritirata comunque? Forse sì, ma stando alle sue dichiarazioni si può prendere il suo come un pretesto per comprendere fino a che punto il pubblico ha responsabilità sull'artista. Siamo abituati ad applicare il ragionamento all'inverso.