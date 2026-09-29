Quei bastardi dell’Apocalisse, tra capitalismo della sorveglianza e fabbrica della paura, a cui dobbiamo opporre eroicamente il potere dell’arte. Per ricordarci, qui e ora, che il mondo non sta finendo

“Nessun percorso di analisi né di psicoterapia che meriti questo nome potrà mai eguagliare l’effetto benefico che, sulla vita di un essere umano, produce l’alzarsi dal letto forti della consapevolezza che il mondo non sta finendo”. Riporto, in apertura di questo momento di riflessione anarchica, la frase di una psicologa in gamba (sorella della sottoscritta scrivente). Accanto alle sue parole, tengo a mente Thomas Eliot, in particolare un verso tratto da “I Cori da La Rocca” (opera che Eliot scrisse nel 1934): "Mille vigili che dirigono il traffico / non sanno dirvi né perché venite né dove andate”. Trovo che questo verso descriva con immagini eloquenti quello che sta avvenendo dentro le nostre esistenze: mentre siamo afflitti da infinite attività organizzative perdiamo la bussola per andare avanti, qualunque cosa ci sia nell’”avanti” che ci aspetta.

Pare che non possediamo più una direzione, (questa è una costante segnalazione della filosofia contemporanea, da svariati decenni) una visione, una prospettiva, un’àncora - usiamo la parola che più ci aggrada - che ci consenta di procedere senza affanno, con proprietà di senso e ragione, non possediamo più qualcosa che ci permetta di guardare ai fatti, agli eventi, a tutte le declinazioni della realtà che ci riguarda, con uno straccio di fiducia. Siamo Teseo, nel fitto del labirinto, ma abbiamo perduto il filo, ed è scomparsa anche Arianna.

“Dov’è la vita che abbiamo perduto vivendo?”, domanda ancora Eliot, sempre ne “I Cori”. Rileggo ciò che Anne Frank scriveva nel “Diario” durante la Seconda guerra mondiale, un adagio commosso, “ho uno scopo, un destino, una fede e un amore”, e mi accorgo di quanto il nostro correre anormale, e - quel che è peggio - del tutto irrazionale, (anche se non immotivato). Anne proclamava questo suo credo durante il momento più duro della sua esistenza, conscia del destino che si stava abbattendo su un intero popolo; di più, un intero continente. E non disperava. Oggi disperiamo tutti senza che vi siano “allarmi bomba”, ma con diversi nuovi allarmi confezionati dai vari bracci armati dei poteri. A sentir parlare un amico che ha vissuto quegli anni drammatici, gli anni di piombo, parrebbe di vivere immersi in una sorta di eterna Piazza Fontana, in una strategia della tensione che si è però estesa ben oltre i confini della nostra Italia. La situazione, a guardarci da fuori, è questa: ci stiamo uccidendo nella corsa, non sapendo più perché stiamo correndo, né per dove. Questo produce effetti mortali sulla psiche di tutti (in particolare dei più giovani, di coloro che sono meno “attrezzati” a reggere l’onda d’urto generata dal delirio collettivo), come è tristemente evidente, se solo consideriamo il fatto che a) il tavor è il farmaco più venduto al mondo b) il supporto dello psicologo/psicoterapeuta/psichiatra è complemento irrinunciabile della vita di praticamente tutti.

Credo che abbiamo bisogno, arrivati a questo punto (a questo punto della storia, della Storia grande, della nostra Storia Collettiva, ma anche di quella piccola, della storia minima, individuale di ognuno di noi abitante della cuspide occidentale, Europa-America, nell’anno 2026) che qualcuno, la mattina, appena svegli, ci dica con toni pacati, e magari anche con un sorriso: “il mondo non sta finendo. Vai a vivere”. Chi scrive non è impazzita, au contraire, è padrona dei suoi affetti per dirla alla maniera di Dante, e ritiene che non siamo sull’orlo dell’apocalisse. Detta meglio: forse lo siamo, dentro l’apocalisse, forse no; quale che sia l’ipotesi, l’apocalisse è abitabile, e può essere un nuovo modo di indicare il futuro.