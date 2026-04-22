Sia lodato Lorenzo Ruffino, “mago dei numeri” con il suo dataroom su Substack

Leggendolo scopriamo che (dato) l’Italia importa il 70% dell’energia dall’estero e che dunque (mia interpretazione) i dibattitini sull’innovazione in questo campo stanno a zero se siamo pressoché completamente dipendenti da altri Paesi. Leggendolo scopriamo che (dato) praticamente non cresciamo in quanto a produttività, soprattutto se paragonati al resto d’Europa (0,3% vs 25%) e che i salari bassi sono bassi per questo e non perché (mia interpretazione) il capitalismo è brutto e cattivo. Sappiamo che gli immigrati in Italia sono sempre di più, anche grazie a Giorgia Meloni e che sono sempre di più maschi non europei (dato), un aspetto che non va (interpretazione) né esacerbato né tuttavia liquidato come di poco conto. Scopriamo che gli scioperi in Italia cerchiamo di farli il lunedì o il venerdì (dato), il famoso weekend lungo (interpretazione). E scopriamo che in Italia si esce più facilmente con 100 o 100 e lode all’esame di maturità al Sud che non al nord (dato), anche se nei test Invalsi poi gli studenti del Nord sono migliori di quelli del Sud (dato), indice che evidentemente l’esame di maturità non serve quasi più a niente, soprattutto dove si tende a dare voti alti che nulla dicono della preparazione degli studenti (interpretazione a cui aggiungo un consiglio di lettura decisamente autoreferenziale, visto che è un libro che ho tradotto io: I danni della scuola di Stato di Murray Rothbard. Nell’introduzione si parla ovviamente anche di questo). Insomma, siano lodati quelli, come Ruffino, che fanno un lavoro sempre più importante e necessario, che andrebbe poi bilanciato con il vecchio e caro giornalismo generalista, o giornalismo culturale, che tante indicazioni ha saputo dare alla società civile e che all’estero ti fa pure vincere qualche Pulitzer.