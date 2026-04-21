Nessuno che urla e lo spettatore può capire davvero di cosa si sta parlando: NewsRoom di Monica Maggioni è il programma da vedere. Il segreto? Non è un talk show

Da Gaza in cui nessun giornalista indipendente può entrare, a Trump, Putin e Xi Jinping, la Maggioni ha portato in studio gli interventi di ospiti che, di certo non affollano i nostri schermi. Il coordinatore di Emergency a Gaza Giorgio Monti ad esempio, oppure il giurista Sabino Cassese o, ancora, Mary L. Trump, la nipote del Presidente degli Stati Uniti che, da psicologa e autrice, ha analizzato la figura del potentissimo zio come quella di un uomo incapace di essere investita da un simile potere. Il filo conduttore della puntata è stato raccontare chi prende le decisioni che influenzano le nostre vite: quanto le biografie personali contano, influiscono, nel capire le figure dei leader.

Anziché il classico tavolo o confronto, NewsRoom ha puntato così su singole interviste che, una dopo l'altra, hanno restituito il quadro complessivo delle vicende approfondite, preferendo il contesto al singolo fatto e, di conseguenza, un approccio che poco si sposa con i personalismi di molti talk show. Prediligendo insomma, la comprensione allo show. Che poi, a ben pensarci, è quello che dovrebbe fare ogni programma che ha l'ardire di proporre i suoi contenuti sotto l'etichetta dell' "informazione".