Vodafone attacca Iliad per lo spot con Megan Gale, che ora rischia di saltare: ecco perché e chi ha ragione

Ma Fastweb sta solo rosicando o ha pure ragione? E, al di là del sogno, ci tocca specificare alcuni punti che riguardano l’oggettività di questa vicenda. Perché se il nostro cuore parteggia per Iliad e per la geniale trovata di “resuscitare” il volto di Megan Gale, lo stesso non si può dire del diritto pubblicitario.

Dal punto di vista giuridico, il caso si colloca tra due principi fondamentali della comunicazione commerciale: il divieto di concorrenza sleale e il rispetto del principio di correttezza nella pubblicità. L’articolo 2598 del codice civile tutela le imprese da atti che possano sfruttare la reputazione altrui per ottenere vantaggi, mentre il codice di autodisciplina pubblicitaria vieta qualsiasi messaggio che possa denigrare un concorrente o creare confusione tra i consumatori.

Fastweb ha ragione nel sostenere che l’uso di un volto storicamente legato a Vodafone può evocare il brand e favorire Iliad. Tuttavia, la legge italiana consente un certo grado di libertà creativa. L’elemento chiave, infatti, sarà dimostrare se la campagna crea effettivamente confusione tra i consumatori o se si limita a un richiamo nostalgico e suggestivo senza sfruttare in maniera ingiustificata l’immagine di Vodafone. In altre parole, Iliad potrebbe sostenere che il messaggio principale riguarda il “cambiamento” come concetto generico e non la denigrazione di Vodafone, mentre Fastweb dovrà provare che l’associazione è così forte da risultare lesiva.

La vicenda potrebbe diventare un interessante precedente sul confine tra evocazione nostalgica e sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, un terreno particolarmente delicato nella pubblicità comparativa.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: dal punto di vista strategico, come mai Vodafone non ci ha pensato prima? Richiamare Megan Gale sarebbe stato perfettamente in linea con il brand, giocando su quella stessa nostalgia che oggi Iliad ha deciso di rievocare.

È chiaro che l’operazione di Iliad sia stata una furbata provocatoria: Megan, il rosso e la promoziona telefonica sono elementi che associati gridano “Vodafone”. La vera sferzata di Iliad è stata quella di inserire la frase sul cambiamento: un modo per affermare il proprio brand e distinguerlo dallo storico che ha portato fortuna alla modella australiana (o anche viceversa, se vogliamo), un’elegantissima paraculata, insomma.

Nel frattempo, mentre Fastweb e Iliad si scannano, noi ci godiamo un po’ di sana nostalgia, guardando Megan che ci sorride dallo schermo e ci fa venire voglia di riattivare la Summer Card. E se lo spot verrà sospeso tra poche ore, proveremo a farcene una ragione, di nuovo.