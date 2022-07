Bordata per Yamaha e Honda e un chiaro messaggio a Vale: Luca Marini e le Desmosedici ad personam

“Sulle altre moto sembra che tutto funzioni solo in una direzione - continua il 24enne di Tavullia - La Yamaha sta lavorando a meraviglia con Fabio Quartararo mentre Dovi, Darryn Binder e Franco Morbidelli stanno faticando molto. Forse è perché puntano solo sullo sviluppo di Fabio, come la Honda in passato quando la moto era utilizzabile solo da Marc Marquez, o la Ducati con Stoner. Forse avere una moto così fantastica per tutti è la decisione giusta, ma forse no. Perché se hai la moto giusta per il tuo miglior pilota, puoi vincere molte gare, ma con un pilota solo appunto. Per noi che guidiamo la Desmosedici è ottimo così, perché la Ducati ora è una moto molto semplice con molti aspetti positivi. Dobbiamo usare i punti di forza e penso che possa essere anche la moto migliore per il futuro”. La moto migliore per il futuro…una frase, quest’ultima, che suona di messaggio al fratello Valentino Rossi, visto che ormai da diverse settimane si parla di un accordo tra il Team VR46 e Yamaha per il prossimo biennio.