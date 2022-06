Aprilia Riding Academy: il corso di guida in pista, con la moto giusta

Con la RS 660, al contrario, potrete contare su un motore estremamente fluido, potente quanto basta per farvi divertire, in grado di perdonare anche errori più che comuni alle prime esperienze (marce sbagliate, traiettorie creative), ma anche e soprattutto su di un mezzo estremamente facile, che vi permetterà di concentrarvi sulla posizione in sella, sulle traiettorie, sull’inserimento, insomma, sull’acquisire tutti quegli automatismi che ancora non possedete. In questo, lo straordinario pacchetto elettronico con cui è equipaggiata questa moto, da un lato sarà fonte di ulteriore sicurezza, a livello psicologico; dall’altro, vi permetterà di divertirvi ancor di più, nel processo di miglioramento che caratterizzerà la vostra esperienza. La RS 660, infatti, monta una piattaforma inerziale a sei assi con funzioni Aprilia Traction Control, Aprilia Wheelie Control, Aprilia Cruise Control, Aprilia Engine Brake e con la possibilità di scegliere tra cinque differenti riding mode (Commute, Dynamic, Individual, Challenge e Time Attack). Proprio quest’ultima è la mappa che abbiamo utilizzato durante la nostra giornata ed è la mappa che permette al blocchetto di sinistra di dare una nuova funzionalità a due comandi fisici, aumentando di molto la libidine percepita ad ogni uscita. La leva disposta in senso trasversale e posizionata nella parte alta rispetto al blocchetto stesso, nella guida di tutti i giorni, serve a regolare facilmente il crusie control. Una volta selezionata la modalità Time Attack, però, si trasforma in un pratico selettore per il livello di intervento desiderato da parte del traction control, regolabile su ben otto livelli. Roba da MotoGP! A questo riguardo, per altro, i soliti “duri e puri” hanno in passato manifestato delle perplessità abbastanza pretestuose. “A che serve il traction su una moto da 100 CV?”, si è detto. Sorvolando sul fatto che trattandosi di un dispositivo di sicurezza, la sua presenza è sempre preferibile alla sua assenza, possiamo assicurarvi che in una giornata fatta da ben sette turni, nel corso della quale la confidenza con la moto non ha fatto altro che continuare a crescere, la possibilità di contare su una rete di sicurezza come quella assicurata dal traction, ha fatto sì che giro dopo giro lo vedessimo entrare in funzione sempre più spesso. Certo, dopo una leggera perdita di aderenza all’uscita di un tornante da seconda marcia, nelle prime ore del mattino, avevamo preferito portare il suo intervento da 3 a 4, regolandolo quindi su di un livello di allerta piuttosto elevato. Ma la sua presenza, più che un fastidio, si è rivelata, ancora una volta, una interessantissima scuola. Grazie alla raffinatezza del sistema, infatti, è nettamente percepibile la variazione del suo intervento in ragione dell’inclinazione della moto. Se in uscita di curva lo si vede entrare in funzione attraverso le spie che si accendono sul dashboard (perché il taglio è così millimetrico che di sentirlo col sedere non se ne parla), basta accennare un leggero pick-up, per sentire come l’elettronica liberi potenza, consentendo alla moto di fare strada. Insomma, è così che funziona sui più raffinate dei mille da venti e passa mila euro ed è una figata poterlo imparare, in tutta sicurezza, su una moto che costa all’incirca la metà.