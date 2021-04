Moaconcept Tribute: Moda, street art e riqualificazione urbana

Moaconcept non è nuova a questo tipo d’iniziative, L’azienda, fondata nel 2015 ad Arezzo, è da sempre attiva nella promozione dell’arte e nel supporto di giovani talenti, a tal fine ha dato vita alla Moaconcept Foundation al quale devolve annualmente una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti.

Rivalutazione del territorio ed inclusione, per questo il brand mette a disposizione una apposita sezione del proprio sito per tutti gli artisti, associazioni e istituzioni che vogliono partecipare al Moaconcept Tribute. L’idea è quella di creare una community di cittadini consapevoli che possa agire in modo positivo sulla società.