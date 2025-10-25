Vintage mania, la nostalgia è uno stile e i dodici pezzi di Clovis Rétif per Octobre Éditions lo dimostrano

"Siamo stati immediatamente attratti dal suo universo, poetico e profondamente sincero", racconta Arthur Person, Brand Director di Octobre Éditions. È da questo incontro che nasce una collezione che non cerca di imitare, ma di reinterpretare. Ogni capo diventa un frammento di racconto, un gesto di memoria, una presenza discreta dentro il guardaroba contemporaneo. Il maglione Mom’s House è il simbolo di questa capsule, un capo che richiama il calore di un interno familiare, il comfort di un ritorno. Poi c’è la sovracamicia, un classico dell’abbigliamento maschile ripensato in chiave moderna, essenziale, con quella pulizia delle linee che è da sempre cifra di Octobre. I pantaloni da lavoro, invece, rappresentano l’anima funzionale della collezione, resistenti ma raffinati, con una costruzione che privilegia il comfort e la durabilità. A chiudere la capsule, la weekend bag preferita da Clovis, realizzata in tessuti tecnici e arricchita da patch e cuciture manuali che raccontano un viaggio, più che un accessorio. L’aspetto interessante di questa collaborazione è la tensione costante tra memoria e contemporaneità. Rétif porta con sé un’idea di moda come racconto personale, fatta di segni, di simboli e di riferimenti culturali stratificati. Octobre Éditions la traduce nel linguaggio dell’eleganza parigina, linee pulite, materiali naturali, dettagli precisi ma mai ostentati. Il risultato è una capsule che non vive del suo tempo, ma lo attraversa. Ogni pezzo è stato realizzato con attenzione artigianale, lana merino, cotone organico, tessuti lavati a mano, bottoni in madreperla o in metallo brunito. L’uso dei materiali è funzionale a un’estetica sobria, ma profondamente sensoriale.