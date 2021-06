Volete pedalare per 462km tra i più importanti borghi storici e le aree più affascinanti e ricche di storia, cultura e tradizione della Romagna? “Via Romagna” è quello che fa per voi! Si tratta del primo itinerario protetto e mappato che muove dalle Valli del Delta del Po, passando per gli Appennini, per finire al confine con la Toscana, attraversando le più belle colline dell’entroterra romagnolo, fino al confine con le Marche, intersecando le principali vie ciclabili esistenti. Un percorso straordinario che abbiamo avuto la fortuna di saggiare in compagnia del Ct della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani. Ecco di che si tratta

Siamo stati ospiti dell' APT Emilia Romagna, abbiamo pedalato tre giorni accompagnati dal ct della Nazionale Italiana di Ciclismo nonché Presidente dell'APT Davide Cassani, attraverso la nuova ciclovia Via Romagna da Riolo Terme a Imola.

Fortunatamente ci hanno messo a disposizione una e-bike, perchè il nostro super campione ha sempre tenuto alto il ritmo della pedalata facendo provare al "gruppo ospiti" cosa voglia dire "salire fino alla Cima Galisterna", sotto il sole cocente, "solo 3 km" di rampa ma con una pendenza del 6,8%. I chilometri sono passati velocemente grazie ai panorami mozzafiato che abbiamo avuto il piacere di attraversare, tra colline di campi di grano, orzo, frutteti di albicocche e pesche quasi pronte per essere raccolte.

Il monumento dedicato ad Ayrton Senna, all'interno del Circuito di Imola

Percorrendo tutte le strade della tappa dei Campionati assoluti d'Italia e Mondiale di ciclismo, Cassani ci ha condotti anche all'interno dell'Autodromo di Imola. Un'occasione per osservare di persona la statua dedicata ad Ayrton Senna e posizionata all'esterno della curva del Tamburello. Un vero e proprio luogo di culto, oramai, stracolmo di bandiere e memorabilia vari legati al campionissimo brasiliano. Come da tradizione, semplicemente fantastica si è rivelata l'ospitalità romagnola che ci ha riservato il Team Apt Emilia Romagna con degustazioni di prodotti e vini locali.