A 33 anni dalla morte di Giorgio Almirante, c’è ancora qualcuno che prova a portare avanti l’eredità del leader storico del Movimento Sociale Italiano: è Giuliana de’ Medici Almirante, figlia dello storico leader missino e di Donna Assunta, che il 14 luglio è in predicato di compiere 100 anni. Classe 1955, laureata in scienze politiche, sposata, due figli, Giuliana non fa politica attiva (anche se una volta si è candidata alle regionali del Lazio con La Destra di Storace, in un turno elettorale che però non andò bene), ma si dedica a tempo pieno come segretario nazionale all’attività della Fondazione Almirante, di cui è segretario nazionale. Con lei parliamo di come sono cambiate le cose da quando suo padre guidava l’Msi. Di come ha vissuto il passaggio da Giorgio a “Io sono Giorgia”.

Posto che lei può godere di un osservatorio privilegiato su quell’area, che dire dell’evoluzione della destra italiana?

“Ci sono tante persone di buona volontà, questo non è messo in discussione. Gente che si dà da fare ed è piuttosto attiva come quella di Fratelli d’Italia, che a quanto pare ora avrebbe un buon riconoscimento da parte dell’elettorato. Quello che io critico un po’ a quelli di Fdi, come avevo già fatto con Alleanza Nazionale, è il fatto che prendano poco in considerazione le radici dalle quali provengono. I nuovi partiti non vogliono ricordare da dove arrivano, anzi, per loro è una sorta di peccato originale che vogliono nascondere anziché esserne orgogliosi. Sono proiettati in avanti, e questo è giusto perché viviamo in tempi assolutamente diversi rispetto a quelli di una volta, ma il passato non va accantonato né rinnegato, soprattutto quando offre molti spunti ancora attuali: per esempio Almirante e il gruppo Msi negli anni Settanta avevano presentato delle proposte di legge che si potrebbero tranquillamente approvare oggi, come quella sul sistema presidenziale, quella sulla partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali, quella dell’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di Regione. Idee che all’epoca erano considerate troppo avanti”.

Anche l’accusa di “fascista”, però, è sempre di attualità…

“È passato così tanto tempo dal ventennio che mi sembra veramente paradossale accusare di fascismo persone come la Meloni, una che il fascismo non l’ha vissuto in alcuna maniera e ha solo sfiorato il Movimento Sociale. Quello di “fascista” ormai è un insulto gratuito, proferito senza sapere di cosa si parli da chi spesso è invece il primo e l’unico a usare metodi fascisti. Si sta rasentando il ridicolo, tant’è che gli elettori pare stiano dando ragione alla Meloni. Anche l’Msi, peraltro, con i suoi quarant’anni di storia, era il terzo partito d’Italia. Non dimentichiamocelo. Così come non dovremmo dimenticarci delle nostre radici e dei nostri padri, e men che meno vergognarcene. Invece mi pare che in questo un po’ la nuova destra pecchi”.

Alcuni vedono ancora Almirante come un padre un po’ scomodo. Come risponde?

“Giorgio Almirante è stato un politico apprezzato anche dai leader di estrema sinistra, purtroppo soprattutto dopo la sua morte. Tutti sono venuti alla sua camera ardente, tutti gli hanno reso omaggio, anche per restituire la cortesia fatta nei confronti di Berlinguer, un atto di coraggio e di pacificazione nazionale. Quello che si dimentica spesso di Almirante è che lui sin dai primi anni di politica attiva in Parlamento dopo la guerra ha sempre parlato di pacificazione nazionale, non ha mai cercato di fare una contrapposizione tra destra e sinistra. Sono stati gli altri che non hanno raccolto questo suo appello”.

Tuttora non mancano però polemiche sull’intitolazione di vie in ricordo di suo padre.

“Sì, e Roma è l’esempio più lampante. Dipende dall’ottusità politica di chi ci troviamo davanti, c’è poco da fare. Almirante è stato riconosciuto come leader rispettato da tutti e al contrario di molti altri politici italiani non è mai stato coinvolto in faccende di tangenti, corruzione o altro. È stata una figura pulita e non è stato mai trovato con una lira in tasca. Non capisco perché, visto che tanta gente lo ha rispettato e tanta gente lo ha amato, non gli si possa dedicare per esempio una via a Roma come ce ne sono già in un centinaio di altre città. Ci si stava riuscendo per la verità, quelli di Fdi avevano fatto la proposta, con una mozione votata addirittura anche dai consiglieri 5 Stelle, ma poi la Raggi si è opposta. Raggi che d’altra parte purtroppo per la città ha dimostrato di avere pecche anche più gravi. Meglio stendere un velo pietoso”.

Considerando che vengono vandalizzate pure le statue di Montanelli e di D’Annunzio, la “temperie culturale” non pare favorevole, non crede?

“Ritengo che chi fa questo genere di dimostrazioni sia un povero cretino, che sia di sinistra o di destra. Peraltro imbrattare un monumento una targa non serve a niente, se non a far spendere soldi alla pubblica amministrazione per risistemare il tutto. Chiunque faccia cose del genere è solo un poveretto senza arte né parte”.