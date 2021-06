Ma cosa contiene questa legge? La Verità ne ha messo a disposizione una versione tradotta dall’inglese. La legge è intitolata «Sull’adozione di misure più severe contro i pedofili e sulla modifica di alcune leggi per la protezione dei bambini». È composta di 25 articoli. Il primo titolo prevede un emendamento alla legge sulla protezione dei bambini e l’amministrazione della tutela. Nel nuovo articolo si legge che “per garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti nella presente legge e l’attuazione dei diritti dei minori, è vietato rendere accessibile alle persone che non hanno raggiunto l’età di 18 anni un contenuto pornografico o che rappresenta la sessualità in modo gratuito o che diffonde o ritrae la divergenza dall’identità corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità”. Il terzo titolo riguarda la modifica della legge sulla pubblicità, secondo gli stessi principi: “È vietato rendere accessibile alle persone che non hanno raggiunto l’età di 18 anni la pubblicità che ritrae la sessualità in modo gratuito o che diffonda o ritragga la divergenza dall’autoidentità corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità”. Il titolo 5 prevede poi una stretta sui programmi classificati come “non adatti a un pubblico di età inferiore ai 18 anni”, cioè quelli in cui elementi centrali siano “la violenza, la diffusione o la rappresentazione della divergenza dall’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità o la rappresentazione diretta, semplicistica o gratuita della sessualità”.

“Norme stringenti – commenta Daniele Carrer sulla Verità – che però appaiono di difficile applicazione. Se non in un contesto in cui è schiacciante la mano dello Stato. Sono previste infatti forti restrizioni alle professioni pubbliche per chi ha commesso reati contro i minori e le attività nelle scuole «non possono essere finalizzate alla propaganda della divergenza dall’autoidentità corrispondente al sesso alla nascita, al cambiamento di sesso o all’omosessualità»”.