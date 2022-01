Come abbiamo visto, però, questo è un periodo ideale per rispolverare vecchie nostalgie. Lo segnala anche il quotidiano Libero, che ha ricordato come “l’inizio di questo 2022 è all’insegna del grande revival politico. Si rivede Massimo D’Alema (che in realtà non se n’era mai andato), pronto a turbare i sogni di Enrico Letta. Torna la sempreverde “ipotesi Amato”, come riserva della (Prima) Repubblica. E per l’ennesima – si è perso il conto – discesa in campo, Silvio Berlusconi stavolta ha in serbo l’obiettivo più alto e prestigioso, in tutti i sensi: il Colle”.

Il nome di Gianfranco Fini, rispetto al passato, continua a dividere più a destra che in generale. In molti non gli perdonano il tradimento politico nei confronti dell’ultimo governo di centrodestra e quello rispetto al suo mondo di provenienza, con le ambizioni personali che nell’esperienza di Futuro e Libertà sembravano aver preso il posto degli interessi dell’area che fino ad allora lo aveva portato in alto. Siamo comunque in Italia, dove la memoria è corta e, soprattutto in politica, si fa presto a tornare sui propri passi e a riabbracciare antiche convinzioni. Come ha dimostrato Francesco Storace. E come dimostra la politica che sembra aspettarci per il post Mario Draghi.