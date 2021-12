La categoria più vista è Italian seguita da Mature, terzo posto per Lesbian. Chiudono la Top 5 Milf e Amateur. Noi italiani siamo un popolo basico, anche nel sesso. Ci piace l’Italia, ci piace il tricolore, anche per arrivare al godimento. Tanto che la pornostar più vista nello stivale è Malena La Pugliese, secondo posto per Martina Smeraldi che sorpassa Valentina Nappi. Godere sì, ma non perdiamo troppo tempo. In Italia ci piace il porno, però duriamo poco. Il tempo per la “visita” con orgasmo compreso su Pornhub è di 9 minuti e 43 secondi, in calo di 22 secondi rispetto all’anno passato, tempistica che pone il nostro paese all’undicesimo posto mondiale. Pensate, nelle Filippine si passano oltre gli undici minuti davanti ad un porno.

Godere sì, ma non durante le festività comandate. Almeno di fronte a uno schermo. Secondo le stime di Pornhub ci sarà un calo del 47% il giorno della Vigilia di Natale, meno 20% il giorno di Natale e addirittura il meno 60% a Capodanno. Anche perché “chi non tr**ba a Capodanno non tr**ba tutto l’anno”. Ci siamo addirittura fermati durante gli Eurovision, dove si è registrato un calo del meno 10% di accessi durante la finale canora. Entrando nello specifico, nella totalità della popolazione tricolore che va a cercare i pornazzi, c’è una grande differenza tra uomini e donne. Solo il 29% è di sesso femminile. Il che denota come il porno è ancora un tabù, e il solo pensiero che una donna possa andare alla scoperta del proprio corpo è considerato quasi uno scandalo.