L’ex mafioso vicino a Riina, oggi pittore (ma sempre mascherato), è intervenuto a KlausCondicio: “Il boss non può che essere in un posto in cui la polizia nemmeno si sogna di andare”. Sulle rivelazioni di Avola sulla strage di via D’Amelio raccolte nel libro di Santoro: “Bufale. Parla 25 anni dopo per confondere le acque”. Sulla ’Ndrangheta: “Ora i calabresi comandano in tutto il mondo, perché hanno il potere economico”. E sulla mafia: “Scomparirà solo quando i signori al governo decideranno di farla scomparire”

Gaspare Mutolo, ex mafioso e collaboratore di giustizia reinventatosi ormai da qualche tempo come pittore, è intervenuto a KlausCondicio, la trasmissione di Klaus Davi su YouTube. Dopo una prima parte dedicata agli aspetti artistici, Mutolo – ormai ottantunenne, già fidato autista di Totò Riina e incaricato nel 1974 di rapire Silvio Berlusconi, secondo la sua biografia – è stato interpellato su questioni di mafia.

Mutolo con i suoi quadri

Per prima cosa il pentito siciliano si è espresso sull’ascesa della criminalità organizzata calabrese: “Dopo le stragi – le parole di Mutolo – tutto lo Stato era concentrato sulla Sicilia. Fino al quel momento erano i siciliani che portavano la bandiera in tutto il mondo. Poi ci fu il boom dei collaboratori e allora quando uno incontrava un siciliano aveva paura che fosse un pentito. Ora i calabresi comandano in tutto il mondo, la mafia calabrese è leader, forte principalmente perché ha il potere economico”.

Gaspare Mutolo in una foto d'epoca