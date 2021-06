Jeremy Clarkson e l’assurda finale di Champions League: “Sono stato preso a pugni in testa dai tifosi del Man City”

Sembra di leggere i dettagli di una puntata di Top Gear, tra imprevisti e assurdità, ma l'ultimo articolo di Jeremy Clarkson pubblicato sul The Sun non ha nulla a che fare con i celebri programmi televisivi di cui l'inglese è stato presentatore.

Quella di Clarkson è la tragicomica cronaca di un viaggio a Porto, organizzato per assistere alla finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea e andato un po' diversamente rispetto alle aspettative di tutti i partecipanti: "Lo scorso fine settimana io a dieci amici abbiamo organizzato una gita di un giorno per padri e figli a Porto, per vedere la finale di Champions League, e lo abbiamo fatto con un jet privato che avevamo noleggiato. Ovviamente alcuni di voi leggendo questa cosa ci avranno augurato che andasse tutto storto. E non preoccupatevi: è andato veramente tutto storto".

Il presentatore ha raccontato di un bel viaggio verso Porto e di un lungo pranzo, concluso dopo lunghe bevute che lo hanno reso "piuttosto allegro" prima dell'arrivo allo stadio: "Ero così allegro che mi sono separato dagli altri e mi sono ritrovato circondato da alcuni simpatici tifosi del City che hanno deciso di esprimere la loro simpatia dandomi dei pugni in testa. Ci sono voluti dieci minuti per convincere un poliziotto che era solo scherzo finito un po' male e che non serviva andare alla stazione della polizia. E poi ho dovuto passare altri dieci minuti a guardare un dottore che muoveva il dito davanti alla mia faccia per convincersi che non dovevo andare in ospedale".