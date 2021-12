Si riferisce al fatto che ha dovuto cambiare abitazione?

Sì, perché nel periodo in cui cercarono di “avvicinarmi” ero in affidamento ai servizi sociali e non potevo muovermi. Ho dovuto enfatizzare l’accaduto perché non mi sentivo sicuro per la mia incolumità, ma il magistrato di sorveglianza non mi dava il permesso di andarmene da Marghera, dove risiedevo. Così, con un espediente, gli ho segnalato di aver ricevuto delle minacce di morte, ma non da parte di chi perché i nomi io non li ho mai fatti. Il problema è che sul giornale scrissero: “Manca chiede aiuto ai carabinieri” come se avessi fatto la spia. Ma come si può pensarlo, dopo che non ho aperto bocca per 36 anni scontando tutta la pena che mi avevano inflitto? Non denunciai allora e non denuncerò adesso.

Come si spiega che invece i suoi ex sodali abbiano provato a ricostruire una organizzazione criminale?

Il più vecchio ha 80 anni, questo la dice lunga. Le figure più note sono state tutte coimputate con me per gli omicidi dei fratelli Rizzi, quindi li conosco bene. C’è una parte di me che è certa che questa sarà la loro condanna a morte. Alcuni avevano l’ergastolo, quindi non usciranno più dalla galera. Un altro non sta neanche bene di salute e ha più di 70 anni. Altri non erano personaggi di spicco della malavita. Ma dove volevano andare?

Eppure, in poco tempo erano riusciti a tornare sul mercato della droga, a compiere estorsioni, rapine e a cercare di avere il controllo delle attività legate alla gestione dei flussi turistici.

Ho letto di rapine per 6mila euro... Se ne avessero fatte per milioni di euro, che sono sempre sbagliate, l’avrei interpretata come un modo per costruirsi una pensione dorata. Ma per quelle cifre? Mi viene da ridere. I vecchi tempi sono finiti e loro non l’hanno capito. Per me è soltanto una loro nostalgia. Perché non recuperi niente. Io posso recuperare gli anni di carcere? No. Per recuperare qualcosa dobbiamo soltanto cercare almeno di lasciare un ricordo positivo. Invece quelli sono “malati di malavita” ed ecco il risultato.

Cosa ha pensato quando ha saputo degli arresti?

Che avrei potuto essere il 40esimo degli arrestati, ma ringrazio Dio di avermi portato su una strada diversa. Loro sono malati, per me è così. Addirittura, da quello che ho letto, uno di loro diceva: “La mafia, la camorra e la ‘ndrangheta per entrare in Veneto devono passare da noi”, ma che vadano a quel paese!

Lei teme ancora per la sua incolumità?

No e non ero preoccupato neanche prima, perché ho sempre preso le mie precauzioni. Non avevo altra scelta, se non tornare a imbracciare le armi. Ho rinunciato e non ho fatto altro che andarmene. E poi non potevo tradire Dio, che mi aveva dato un’altra opportunità in questa vita.