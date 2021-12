Musk, persona dell’anno per Time, ci salverà dai cambiamenti climatici? O ci sta prendendo in giro?

SpaceX, che fornisce servizi anche per la Nasa, sta sviluppando razzi per viaggi nello spazio profondo che potrebbero far arrivare umani su Marte. Musk ha detto a un intervistatore l’anno scorso di essere fiducioso che una missione con equipaggio sul pianeta rosso possa aver luogo nel 2026.

SpaceX prevede anche di perforare alla ricerca di gas naturale in Texas, gas che potrebbe usare per alimentare la sua navicella spaziale e i suoi razzi.

A oggi la Starship di SpaceX è alimentata a metano liquido raffreddato e ossigeno liquido e, come tutti i mezzi spaziali (anche se il rivale Jeff Bezos utilizza una tecnologia considerata meno impattante, basata sull’idrogeno), a ogni lancio di SpaceX immette in atmosfera una quantità enorme di climalteranti.

La nuova iniziativa per produrre carburante per razzi si baserebbe su un tipo di tecnologia, la cattura diretta dell’aria (Dac), ancora nelle sue prime fasi di sviluppo. Il più grande impianto Dac del mondo e una struttura in Islanda, entrata in funzione a settembre.

Musk ha già utilizzato il suo account Twitter per affermazioni interpretabili come trollate: la scorsa settimana per esempio ha annunciato tramite un tweet che stava considerando di lasciare il lavoro per “diventare un influencer a tempo pieno”.