Ok, ma davvero Greta Thunberg si è fidanzata dopo la “missione” in Israele? Chi caz*o è Chris Kebbon, il fotoreporter che ha abbracciato l’attivista all’aeroporto di Stoccolma?

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attivista svedese Greta Thunberg, recentemente arrestata e deportata da Israele per la sua partecipazione alla missione “Freedom Flotilla” diretta verso Gaza, ha stretto una stretta amicizia con Chris Kebbon, fotografo e videomaker 22enne che l’ha accompagnata in numerose manifestazioni negli ultimi 18 mesi.

Kebbon, con capelli lunghi e un passato da surfista, si è precipitato ad abbracciare Greta martedì all’aeroporto di Arlanda a Stoccolma, dove l’attivista è giunta coperta di fango, reduce dal volo forzato con cui è stata rimpatriata dopo il fermo da parte delle autorità israeliane.

Kebbon vive, come Thunberg, in un sobborgo verdeggiante e borghese della capitale svedese. Sul web dichiara di aver vissuto in Siria, Libano e Marocco con la sua famiglia. Il giovane ha condiviso con Greta diverse fasi della preparazione e del viaggio verso Gaza, incluso un soggiorno in Sicilia. In una delle immagini più note del viaggio, è stato lui a immortalare Thunberg a prua dell’imbarcazione “Barcarola”, ribattezzata “Madleen”, mentre indossa una bandiera palestinese. La nave è stata intercettata dalla Marina israeliana in acque internazionali.

Dopo l’arresto, Greta è stata trattenuta con altre 11 persone e successivamente imbarcata su un volo El Al diretto a Parigi, nonostante la sua politica di rifiuto dell’aereo per motivi ambientali. A bordo del volo è stata fotografata con il cappuccio tirato su seduta in fondo all’aereo. In un video condiviso online, si sente il pilota lodare le Forze di difesa israeliane (Idf), suscitando applausi tra i passeggeri: “Vogliamo ringraziare le nostre forze di sicurezza e l’Idf per aver protetto la nostra patria e auguriamo il rapido ritorno di tutti gli ostaggi”.

All’arrivo a Stoccolma, Chris Kebbon – con una kefiah palestinese verde sulle spalle – si è gettato tra la folla per abbracciare Greta. Dopo alcune parole scambiate, ha accompagnato l’attivista verso i giornalisti e ha cercato di contenere i sostenitori troppo entusiasti.

Chris era già comparso insieme a Greta alla Westminster Magistrates' Court nel febbraio 2024, dove entrambi sono stati assolti da accuse di disordine pubblico per una protesta davanti a un hotel londinese in occasione dell’Energy Intelligence Forum, che ospitava rappresentanti dell’industria petrolifera e del gas.