Come scrissi tempo fa su Bengala, la vera sfida per il futuro è di abbattere gli estremismi, includere per non escludere e oggi aggiungo, contrastare ignoranza, pregiudizio e paura, per non basare la nostra realtà sulla caccia alle streghe.

Dal 1990 l'omosessualità è depennata dall' OMS come malattia psichiatrica e definita “variante naturale del comportamento umano”. Questo ci servirà per comprendere quanto il ddl Zan sia sensato in una società dove purtroppo l'odio vince sulla ragione, ma devo fare un salto mnemonico a qualche anno fa dove, durante un corso sulla psicologia e sessualità, il già ex presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, ci mise in guardia su un concetto inesistente ma che stava prendendo piede negli ambienti benpensanti: la teoria gender.

I fautori di questa teoria, formati da gruppi pseudocattolici (per me sono pseudo. Il messaggio di Cristo non risiede nell'odio), sostengono l'esistenza di un complotto organizzato da lobby omosessuali e transessuali, finalizzate ad agguantare il potere, schiacciando l'identità della famiglia in primis e relegando l'eterosessualità all'angolo.

Secondo questo complotto, l'Europa alla mercé di questi gruppi politicamente forti, legiferano e silenziosamente riprogrammano i bambini attraverso pseudo seminari, role playing e linee guida che, già nelle scuole della prima infanzia prescrivevano contatti con lo stesso sesso, prove tecniche di masturbazione da 0 a 4 anni, travestitismo, metodi contraccettivi in ragazzetti che a malapena riconoscono i nomi dei colori sui cartelloni e altre oscenità che non stanno né in cielo né in terra.

In realtà l'OMS parlava di Standard per l'Educazione Sessuale in Europa, finalizzata all'educazione e sviluppo sessuale del bambino sul piano fisico, affettivo e sociale, poiché la sessualità è una componente determinante dello sviluppo della persona, ma questo concetto è stato preso e trasformato in grottesca farsa, con tanto di volantini stampati ad hoc e seminari sulle “terapie di conversione” tenuti da Luca di Tolve ( il famoso “Luca era gay e adesso sta con lei” di Povia) o politicanti fobici, forse più attenti ad ottenere visibilità mediatica che concretezza.