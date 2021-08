Alla domanda se sarà possibile garantire la massima sicurezza senza creare danni ai trasporti e al turismo, il Ministro ha sottolineato come in questi sei mesi di governo siano state rafforzate le linee guida per l’analisi della sicurezza di ponti e gallerie, gli obblighi per i gestori di fare indagini regolari e periodiche, redigendo un “registro” delle opere e dei piani di manutenzione. Rilanciando e avviando e la piena operatività Ansfisa, l’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture, che nel mentre ha iniziato le ispezioni e rafforzato i controlli eseguiti dagli ispettori del Ministero.

Il ministro stesso è comunque consapevole come quanto non sia ancora sufficiente: “Servono anche investimenti e non a caso il Pnrr prevede azioni molto significative per la digitalizzazione delle infrastrutture, ad esempio installando sensori per monitorare lo stato delle opere”.

Alla domanda riguardante l’impegno da parte della politica ha risposto che “Non sempre le forze politiche privilegiano le operazioni di manutenzione rispetto a un’opera nuova. Elettoralmente paga di più. Ma il dramma del ponte di Genova ha determinato un cambiamento culturale a favore della sicurezza che ora va rafforzato grazie alle risorse disponibili. Questo vale anche per le manutenzioni in Liguria, che ha tante gallerie e infrastrutture da sottoporre a manutenzione”.