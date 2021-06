Il Fatto riporta che il 15 dicembre 2009, appena insediato, Carlo Casini (che “è stato responsabile dell’ufficio sorveglianza Genova sud di Spea Engineering, ditta incaricata dei controlli a sua volta controllata da Autostrade per l’Italia”) avrebbe inviato un primo preoccupato rapporto sullo “stato di degrado generale del viadotto Polcevera”, in cui proponeva “una campagna per conoscere lo stato di precompressione dei cavi” e aggiornare “ispezioni degli anni Novanta”: “Nel maggio 2011 denuncia «cavi di precompressione rotti», «fessurazioni anomale», «travi che rimandano rumori sordi, non dei migliori». E domanda: «Con cavi e travi marce, cosa vogliamo capire senza uno studio strutturale serio?»”.

Gli allarmi cadono nel vuoto: “Aspi (Autostrade per l’Italia, ndr) gli rifiuta alcuni controlli «per problemi di budget». E lo fa ammonire: «Ho letto delle cose nella relazione di Spea Sud che non dovrebbero accadere e soprattutto che ci eravamo detti di non scrivere – scrive Paolo Agnese, funzionario Aspi (non indagato) – Ho intenzione di parlarne con Casini e porgli il problema e uniformarlo al metodo che abbiamo sempre usato». In altre parole, l’ispettore troppo zelante viene «costretto a rendere meno allarmanti le segnalazioni le sue relazioni vengono in più occasioni cassate e modificate».

In un report dell’11 febbraio 2013, secondo il Fatto, “Casini insiste: «Le prove riflettometriche sugli stralli, avviate e richieste dopo il mio arrivo, hanno dato conto di un grado di corrosione di livello 3. Ma, scusate la franchezza, non hanno destato interesse alcuno». Risultato: «Non c’è un cavo che non sia corroso». Il 25 febbraio interviene il suo superiore di Spea, Giampaolo Nebbia (indagato): «Per ovvi motivi di cui vi renderete conto leggendola – scrive – invierò io stesso ad Aspi la lettera, con modifiche, rendendola cioè più semplice e togliendo alcune frasi che non è opportuno dire». Nel maggio 2015 Casini, «mal sopportato dalla sua linea gerarchica» e «dal committente Aspi», viene spedito ad Aosta, lontano dalla famiglia. Oggi è indagato con i dirigenti che gli cambiavano i report”.