No, ci dev’essere un errore. Ci devono essere molti errori. Il sito dovrà ancora essere aggiornato.

Allora chiami il centralino e dopo aver passato qualche minuto con un robot arrivi a parlare con una gentile operatrice. Le comunichi che sul sito sono ancora riportate disposizioni non più in vigore, ma lei frena il tuo entusiasmo: “No, no, l’obbligo di mascherina e di distanziamento c’è ancora. Chi avrebbe dato indicazione del contrario?”

E allora le riferisci di Musk, dei suoi, del sindaco e del direttore degli Uffizi, tutti senza mascherina, tutti vicini vicini. Felici. Sorridenti. Liberi. Come si spiega?

“Eh non lo so. Lo deve chiedere a loro”.

In verità lo sappiamo già perfettamente come si spiega. Si spiega con il fatto che le (in questo caso assai discutibili) regole valgono solo per chi non è potente, per i poveracci che per entrare devono pagare 20 euro di biglietto (che sicuramente Elon e congiunti avranno pagato) e per chi non è in Parlamento (luogo in cui si ammassano centinaia di persone che però “stranamente” è esentato dal Green Pass).

Con che coraggio il sindaco no-mask-con-Musk, colui che è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, impone con le sue ordinanze gli obblighi agli altri? Con che credibilità il direttore degli Uffizi fa rispettare in maniera ferrea ai comuni mortali (non a Musk) disposizioni che lui stesso non rispetta?

Presentiamoci tutti all’ingresso delle Gallerie con le immagini e i video del direttore e del sindaco no-mask-con-Musk e i suoi. Forse non ci faranno entrare senza mascherina e senza distanziamento, ma forse cominceranno a capire che non si può prendere per il culo la gente all’infinito.