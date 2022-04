Sempre in Rete si scopre che il centro produttivo di tutto questo Belino europeo è nei Balcani, appena dopo l'Adriatico: a Vrisera, in Albania.

Il marchio però, come sovente accade, viene distribuito in molti Paesi, quasi tutti in Est Europa ma anche in Grecia, isole comprese. Le pubblicità che girano sui social network e i sistemi di messaggistica italiani, sono del distributore bulgaro dei tanti tipi di gustosi cornettoni alla crema. Purtroppo questa brioche dal nome ambiguo non è commercializzata nella regione Liguria e nemmeno nel resto del Belpaese. Come dicevano i latini: nomen omen.