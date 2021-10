Scandali Morisi-Salvini e Fidanza-Meloni: e se fossero solo degli avvertimenti?

Infatti uno potrebbe obiettare: ma scusa, sia a Milano sia a Roma gli uomini di Salvini e Meloni perderanno. Già, ma non è tanto un discorso di vittoria nelle singole città ma di quali risultati generali potrebbero ottenere i due partiti (o meglio: un partito, Fratelli d’Italia e la fazione di un partito - la Lega, sempre più divisa tra i duri di Salvini e i moderati di Giorgetti, tanto che l’Espresso parla di un imminente scissione) e che peso specifico potrebbero avere dentro un Parlamento che da lunedì in poi dovrà piazzare i miliardi che arriveranno dall’Europa e approvare tutta una serie di riforme e provvedimenti per niente popolari.

Altri potranno dire: ma cosa c’entra la dietrologia se uno faceva i festini di coca con ragazzini romeni e gli altri inneggiavano al fascismo e cercavano soldi in nero (come è emerso dal video di Fanpage)? Ma i ben informati sostengono che le debolezze di Morisi sono note da anni e anni e che le tendenze “fasce” di alcuni appartenenti a Fdi non sono mai state un segreto. Per dirla alla Feltri, “una base di coglionaggine” c’era già. Bisognava solo aspettare il momento giusto per affondare il colpo. Quel momento si vede che è arrivato. E un Salvini e una Meloni azzoppati fanno comodo a tanti, in Italia e anche all’estero. Ché l’impressione che non sia solo una questione italiana ma di equilibri e alleanze internazionali un po’ c’è.