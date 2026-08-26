Un tatuaggio per una fornitura a vita di pollo fritto: ma l’ufficio marketing di KFC è rimasto agli anni Novanta?

Un tatuaggio per una fornitura a vita di pollo fritto, lo fareste? A primo impatto potrebbe sembrare una strategia di marketing geniale e originale, ma non è esattamente così. Anzi, ci viene proprio da chiederci: ma l’ufficio marketing di KFC è rimasto negli anni Novanta?

La celebre catena di fast food torna al Modena Nerd con una proposta che, sulla carta, dovrebbe sembrare folle: ti tatui un soggetto del marchio e in cambio ricevi pollo fritto gratis a vita. L’iniziativa prevede ingredienti semplici: due tatuatori professionisti, soggetti ufficiali KFC e un coupon utilizzabile ogni dieci giorni nei ristoranti aderenti di Modena, Reggio Emilia e Parma. L’anno scorso era andata così bene da generare una lunga lista d’attesa. E fin qui, tutto bene. Peccato che ci sia qualcosa che non torna nel modo in cui viene raccontata l’operazione. Perché KFC sembra ancora convinta che farsi un tatuaggio sia una scelta estrema e definitiva, quasi trasgressiva. Come se fossimo nel 1997 e il tatuaggio fosse ancora il gesto con cui un adolescente annunciava alla famiglia di aver imboccato una pericolosissima strada senza ritorno. Ma sveglia: siamo nel 2026 e chi scrive forse è rimasta una delle poche a resistere al fascino della pelle inchiostrata. Oggi si tatuano praticamente tutti. A breve persino i preti e le suore. Ci sono persone con interi visi ricoperti di tatuaggi, e persone che si fanno incidere sulla pelle date, nomi di partner o semplicemente disegnini che hanno visto su Pinterest. Il tatuaggio non è più necessariamente una dichiarazione di ribellione, è diventato un accessorio, una forma di estetica personale volta a personalizzare il proprio corpo senza metterci poi così tanta attenzione. E KFC che fa? Arriva e propone: vuoi fare qualcosa di folle? Tatuati il nostro pollo. Oggi è praticamente più trasgressivo non avere tatuaggi. Sarebbe stato più trasgressivo, per esempio, proporre l’iniziativa inversa: Vuoi pollo fritto gratis a vita? Fatti togliere tutti i tatuaggi. È come se l'ufficio marketing avesse aperto un cassetto, trovato una vecchia cartella chiamata “IDEA GIOVANI 1998” e deciso di lanciarla sul mercato come l’idea del secolo. “Facciamogli tatuare il nostro logo. Vedrai che impazziranno”.