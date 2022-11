Valentino Rossi, Pecco Bagnaia e quelle sentenze che non valgono un casco!

Che cos’è il casco per uno che va in moto non c’è neanche bisogno di stare a dirlo. Perché no, non è solo quell’oggetto prezioso che ti salva la pelle. Il casco è l’interruttore di tutto, è il passaggio in modalità motociclista. E’ lì che chiudiamo le emozioni, è lì che concentriamo il pensiero, è lì, dentro il casco, che probabilmente ci siamo sentiti liberi davvero di quella libertà che avverti solo quando sai di essere abbastanza protetto. Protetto non tanto dai pericoli della strada o della pista, ma protetto da tutto ciò che fa male veramente. Che poi è un po’ il motivo per cui Pesaro non ha scelto un busto, una gigantografia, una statua per celebrare la carriera di Valentino Rossi, ma ha scelto il suo casco. Ossia l’unico oggetto che lo ha conosciuto veramente e con cuoi, vuoi o non vuoi, il Dottore ha condiviso proprio tutto, pensieri compresi.