“Approvato da Charles Leclerc”: l’assurdo sfottò dello Slavia Praga prima del suo match di Champions League in Azerbaijan

Baku, non il circuito coi ricordi più felici per Charles Leclerc. Imprendibile in qualifica con quattro pole position, sfigato in gara con un secondo posto come miglior risultato. Avrebbe potuto vincere nel 2022, ma quand’era in testa il motore della sua Ferrari l’ha tradito, così come la stessa vittoria l’ha ceduta nel 2021, nel 2023 e nel 2024 dopo i capolavori del sabato. E poi ci sono quegli errori nella zona del castello, di cui il più ricordato è senza dubbio quello del 2019 in Q2, con quel “Sono uno stupido, sono uno stupido” pronunciato via radio.

Una sezione, quella, dove tutto gli era andato storto persino nel mondo virtuale, quando nel periodo Covid F1 organizzò i Virtual GP per sopperire all’assenza di gare durante la pandemia. A un anno di distanza, seppure seduto nel simulatore di casa sua e non nella sua monoposto, la dinamica è la stessa: blocca le ruote in ingresso di Curva 8, va lungo e finisce per centrare le barriere sull’esterno della pista.



La sua reazione è tutta un programma: “Cattivi ricordi, cattivi ricordi, sto già immaginando i vostri messaggi nei commenti”. E in verità, un incidente c’era stato anche nel 2021, nell’anno della prima delle quattro pole position di fila sul circuito azero: nelle FP2, infatti, il monegasco era finito in barriera in entrata di Curva 16, danneggiando la sua Ferrari prima di fare marcia indietro e tornare al box. Non l’ultimo, comunque, visto che nel 2025 Charles quelle stesse barriere le ha assaggiate un’altra volta, in Q3. Terminò le sue qualifiche proprio come nel 2022, tra l’amarezza e lo sgomento.