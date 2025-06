“La mia moto uguale a quella di Alex”: Marc Marquez punge dopo il test di Aragon. E sul "disco di Pecco" e la nuova carena…

Non dice un’eresia, ma nemmeno una verità. Perché se è vero che la GP 24 e la GP 25 sono simili al 99%, in MotoGP anche un semplice 1% può cambiare le percezioni. S’è visto proprio nell’altro lato del box Ducati e proprio a Aragon, con Bagnaia che ha ritrovato un po’ del feeling perduto semplicemente cambiando il disco del freno anteriore. Anche su questo, però, Marc Marquez sembra quasi scettico. “Per quanto mi riguarda non ho visto differenze – ha spiegato – il peso è leggermente maggiore e il cambiamento, semmai, è nella temperatura d’esercizio. Con il disco grande hai meno risposta, ma più potenza in fase di frenata. In ogni caso qui a Aragon il fine corsa si raggiunge solo alla Curva1 e alla Curva16 e quindi non si sfruttano mai fino in fondo”.

Il punto, però, è proprio quel peso che Marc Marquez ha definito “leggermente maggiore” potrebbe essere ciò che ha fatto scattare il click giusto in Pecco Bagnaia. Ma, come l’otto volte campione del mondo ha più volte ribadito in questi ultimi giorni, non è il compagno di squadra, per adesso, il suo riferimento. E forse, al di là delle dichiarazioni, non è neanche il fratello Alex: Marc Marquez lavora per se stesso. E è consapevole di non dover avere paura di nessuno. A patto, però, di non lasciarsi prendere la mano dalla sua natura di pilota sempre all’attacco, ma nemmeno dall’entusiasmo per tutte le diavolerie di cui in Ducati sono capaci. Ecco perché anche sulla nuova carena provata oggi al MotorLand ha preferito andarci cauto.