“Marc Marquez è messo molto male e non vogliono dirlo”: la triste conclusione di Lorenzo (senior)

Ma il problema, appunto, è il pilota oppure è la moto? Marc Marquez, dalla sua, ha già ammesso che è l’insieme delle due cose, specificando che, però, la strada intrapresa è quella buona per ritrovare la migliore forma fisica e anche la migliore RC213V. Ma Chicho Lorenzo la pensa in maniera diversa e, soprattutto, giunge a una conclusione opposta proprio dopo aver preso in esame le parole di Marquez: “E’ stato lui – aggiunge l’opinionista spagnolo – a dire che il suo braccio e la sua spalla non avranno più la maneggevolezza, la potenza, la muscolatura o la forza che avevano prima. A quanto pare, la cosa più preoccupante è che non ha più quella muscolatura. Anche lui ha ammesso di dover gestire tutte le energie durante il weekend e che il lunedì dopo il Gran Premio soffre molto. Se davvero stai migliorando perché ammetti che non potrai più fare determinati movimenti? Sono molto attento, se l'anno scorso ha vinto tre gare e il suo livello era migliore di quest'anno, perché era lì per lottare per il podio e vincere le gare, quando abbiamo visto che quest'anno non può nemmeno avvicinarsi alle prime 3 posizioni. Quello che è successo è che c'è stata una battuta d'arresto nella sua forma fisica , non è comune in nessun infortunio. Puoi avere un infortunio, ma nel processo di recupero devi andare migliorando , ma stiamo vedendo che tale miglioramento non c'è. Anzi, sembra proprio che la situazione vada sempre peggio. Ha vinto 3 gare l'anno scorso, è chiaro che erano su circuiti per lui molto favorevoli. Circuiti in cui aveva sempre dominato di gran lunga, ma ha vinto. E ora non vince nemmeno su questi circuiti. La mia domanda a questo punto è un’altra: è possibile che il suo fisico sia peggiorato? ”.