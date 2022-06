“Omofobia in Formula 1? Servirebbe un pilota gay”: la proposta del campione del mondo che fa discutere il paddock

Lo ha detto chiaramente Sebastian Vettel intervistato da Attitude, rivista britannica che negli anni è diventata un riferimento per il mondo gay. In copertina sul numero estivo, il tedesco ha discusso a lungo sull’argomento: “Penso che negli ultimi dieci, quindici anni ci sia stato un progresso incredibile in termini di inclusione in Formula 1. Si comincia a capire che siamo tutti persone, tutti abbiamo sentimenti. Non è perché c’è chi pensa alla vecchia maniera che dovremmo trattare le persone diversamente. penso che il mondo in questo senso sia andato avanti e che anche la Formula 1 abbia fatto la stessa cosa”.



Da qui, il pilota dell’Aston Martin lancia una riflessione: “Non importa che sia uomo, donna, gay, o che faccia parte in una qualsiasi maniera della comunità LGBTQ+, penso che chiunque oggi sarebbe il benvenuto in Formula 1. In passato probabilmente c’era molta paura di fare coming out a causa del mondo in cui viviamo, semplicemente non era popolare o accettato. Ora la gente ti direbbe ‘e allora? che c’entra? che persona sei?’. Penso che le cose stiano cambiando in meglio, c’è ancora tanto da fare e a molta gente dovrà cambiare mentalità, ma spero che in futuro vivremo in un mondo migliore”.