"Pecco Bagnaia non è Valentino Rossi": Gigi Dall'Igna in cattedra anche su talento, genio, ricerca del limite, Andrea Iannone e un sogno...

Sono malizioso se ci leggo una velata polemica verso “le guerre” che spesso gli altri costruttori fanno contro le tante innovazioni di Ducati, sia in MotoGP che in Superbike?

Non sei malizioso, ma non la definirei velata polemica. E’ così e alla fine va anche bene così. Però penso che lavorare sul filo delle regole, interpretarle, andare a individuare margini di lavoro sia un po’ un modo per accelerare il futuro. No? Non ho problemi a ammettere che sì, sono uno che cerca di lavorare sul filo delle regole, ma non mi sembra una cosa così terribile. Oggi mi hanno chiesto se preferirei regolamenti più articolati o più snelli, ma mi viene da rispondere che li preferirei solo più chiari, così da non dover stare sempre lì a ridiscutere a cose fatte.

Come per l’abbassatore vietato in MotoGP dal prossimo anno o i giri tolti alla Panigale in Superbike…

Ci adegueremo anche alle nuove regole. Lavorare sul filo non significa trasgredirle o pretendere di trasgredirle. Noi vogliamo essere nelle regole, ci mancherebbe, e quindi, ora che ne hanno messe di nuove, agiremo di conseguenza.

Invece, venendo più strettamente alle corse, cosa manca a Ducati?

Cosa manca non lo so, ma di sicuro qualcosa manca sempre. E’ un po’ nell’indole di chi vive di competizioni cercare sempre qualcosa da migliorare.

Oggi ha parlato della possibilità di un Team di Moto3, è il nuovo sogno?

E’ qualcosa che servirebbe, magari per crescere piloti che abbiano da sempre il dna Ducati, ma non significa che lo stiamo facendo o che lo faremo a breve. Però mi piacerebbe, anche se in parte la nuova politica di Ducati è comunque quella dei giovani da crescere in seno al marchio, pur non avendo una squadra in Moto3. Sono anni, ormai, che portiamo piloti in Ducati dalla porta delle squadre satellite, con la prospettiva di farli arrivare nella squadra ufficiale.

E’ quello che è successo con Pecco Bagnaia…

Con Pecco e non solo, visto che Danilo Petrucci, Jack Miller e pure Enea Bastianini hanno seguito lo stesso percorso. Lavorare con piloti giovani è più facile e più appagante e, quando poi si è creato un rapporto in cui ci si capisce, diventa anche tutto più stimolante.