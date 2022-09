“Un sedile per Ricciardo? Metà della sua carriera è stata terribile” Il campione del mondo affossa l’australiano

Quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso che l'australiano in difficoltà non fosse stato prelevato da una squadra, la risposta di Villeneuve è stata schietta.

"Perché dovrei esserlo?.Ha avuto due anni terribili alla Renault e due anni ancora più terribili alla McLaren. Sono quattro anni. Quasi metà della sua carriera in Formula 1 è stata negativa. Alpine non ha motivo di prenderlo, soprattutto quando è stato portato lì prima. Le auto moderne non sembrano adattarsi al suo stile di guida".

"Era impressionante alla Red Bull. Ha mostrato incredibili manovre di sorpasso. All'inizio era davanti a Max. Ma alla fine Max ha iniziato a controllarlo. Poi ha cambiato. E dopo il cambio sembra sia successo qualcosa che non è mai riuscito a controllare. Non si è mai ripreso da quello".