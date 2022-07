[VIDEO] Kimi Raikkonen cuore d’oro: salva un cane in Italia con la figlia Rianna

Questa volta però il pilota finlandese ha fatto parlare di sé grazie a un video pubblicato da Gino Rosato, storico uomo Ferrari e grande amico di Raikkonen, che lo ha ripreso mentre - insieme alla figlia Rianna - dava da bere attraverso il finestrino di un'auto a un cane chiuso in macchina, sotto il sole, in Toscana. Il caldo infernale di questa estate italiana, dove Kimi sta trascorrendo le vacanze nella propria casa in Toscana, ha messo in allarme il pilota che, vedendo un cane chiuso in auto, ha subito pensato avesse bisogno di aiuto.

A spiegare la scena e l'intervento del campione del mondo lo stesso Gino Rosato che, sui social, ha scritto: "Ritorno ad una tradizionale vacanza in Toscana. Kimi Raikkonen manca a tutti. Ci manca sempre qualcuno di speciale. Perché? Quando un uomo trova il tempo di svuotare la sua coppa di gelato per riempirla d’acqua e darla a un povero cane accalorato, chiuso in macchina, ti trovi davanti a qualcuno di speciale. Dio ti benedica fratello, sei una brava persona".