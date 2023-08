[VIDEO] Leclerc show in Sardegna: sui kart con gli amici parte ultimo ma...

Aveva detto di aver bisogno di staccare un po' dai motori, Charles Leclerc al termine del weekend di Spa poco prima dell'inizio della pausa estiva dalla Formula 1. Di volersi godere del tempo con gli amici, la famiglia e la nuova fidanzata Alexandra ma in molti hanno subito pensato il monegasco si sarebbe dedicato in parte anche all'allenamento, per arrivare preparato alla seconda parte della stagione al via a fine agosto in Olanda.

E tra mare, paparazzate su Chi e qualche polemica, Leclerc non ha infatti rinunciato al gusto della velocità sfidando gli amici in una gra sui kart in Sardegna. Il monegasco ha replicato quanto già fatto lo scorso anno quando, sempre in Costa Smeralda in vacanza con lo storico gruppo di amici, si era recato nel kartodromo della zona per una sfida serale.